Anhörung zu Bahnanschluss für Euroairport beginnt

An der Anhörung zum Bau des Bahnanschlusses für den Euroairport können sich ab Montag auch Menschen aus Südbaden beteiligen. Das Anhörungsverfahren, das die Präfektur in Colmar veranstaltet, endet am 9. November. Wer seine Anliegen oder Bedenken zum geplanten Bahnanschluss für den Euroairport in das Verfahren einbringen möchte, kann auf der Internetseite des Freiburger Regierungspräsidiums die Rubrik "Aktuelles" anklicken. Dort befinden sich die Originalunterlagen auf Französisch, teilweise auch eine deutsche Übersetzung und Hinweise zum Anhörungsverfahren auf Deutsch. Die französische Bahn SNCF will von der Bahnlinie Straßburg – Saint Louis einen sechs Kilometer langen Abzweig zum Flughafen bauen.