Im Tierpark in Zell im Wiesental (Landkreis Lörrach) hat ein Wildschwein einen Tierpfleger angegriffen und verletzt. Der Mann war laut Polizeiangaben gerade dabei, die Wildschwein-Rotte zu füttern. Währenddessen griff der einzige Keiler der Rotte den 54-Jährigen von Hinten an und verletzte den Mann mit seinen Eckzähnen am Bein - wie schwer, war der Polizei nicht bekannt. Der Tierpfleger kam ins Krankenhaus.