Verdi bedauert Kaufhaus-Schließung

Die Gewerkschaft Verdi bedauert, dass die Modehäuser Kaiser in Freiburg geschlossen werden sollen. Die Modehäuser in der Freiburger Innenstadt komplett aufzugeben, sei "die denkbar schlechteste Lösung", so Verdi in einer Mitteilung. Die Gründe seien zwar nachvollziehbar, aber die Gewerkschaft hätte sich gewünscht, dass das Familienunternehmen in kleinerem Rahmen weiterhin bestehe. Mehr als 200 Beschäftigte verlieren laut Verdi ihre Arbeitsplätze. Kaiser sei nur einer von vielen Fällen. Der ortsansässige Handel sei insgesamt immer mehr unter Druck. Die Modehäuser Kaiser in Freiburg sollen kommendes Frühjahr schließen.