Weltweite Klänge bei Musiktagen

Die Donaueschinger Musiktage konzentrieren sich zum Jubiläum in diesem Jahr auf die weltweite Entwicklung zeitgenössischer Musik. Das Projekt mit dem Titel "Donaueschingen global" wird von der Kulturstiftung des Bundes gefördert. Ein Team aus Fachleuten war dafür zwei Jahre lang in verschiedenen Regionen Afrikas, Lateinamerikas, Asiens und des Mittleren Ostens unterwegs. Dabei gingen sie zunächst den Fragen nach, welche Formen zeitgenössischer Musik es zum Beispiel in diesen Regionen gibt und welche Werke bislang kaum oder gar nicht auf europäischen Bühnen vertreten sind. Die Ergebnisse fließen nun allabendlich in Form von sogenannten "live-elektronischen Sets" in das Programm der diesjährigen Donaueschinger Musiktage Mitte Oktober ein. Diese gelten weltweit als eines der bedeutendsten Festivals für neue Musik.