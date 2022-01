Erzbischof Ravel will Missbrauch aufarbeiten

Der Erzbischof in Straßburg, Luc Ravel, fordert ein entschiedenes Vorgehen gegen Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche Frankreichs. Er reagiert damit auf den Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission, demzufolge seit den 1950er Jahren rund 216.000 Minderjährige Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kirche wurden. Die katholische Kirche in Frankreich stehe an einem Scheideweg, so Erzbischof Luc Ravel auf der Presskonferenz der Diözese Straßburg. Ravel setzt sich seit langem dafür ein, sexuellen Missbrauch in der Kirche aufzuklären. Dementsprechend entschlossen sind seine Worte: Es müsse jetzt gehandelt werden, sagte er. Wenn der Bericht der Kommission ohne Konsequenzen bliebe, habe die Kirche keine Zukunft mehr. In der Vergangenheit sei die katholische Kirche Fällen von Kindesmissbrauch mit Behäbigkeit und Desinteresse begegnet, dafür schäme er sich. Nun ginge es auch darum, verstärkt mit Betroffenen und Betroffenenverbänden zusammenzuarbeiten. Der Weg sei noch sehr lang.