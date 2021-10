Bundesweit erstes duales Architekturstudium

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach will als deutschlandweit erste Hochschule ein duales Architekturstudium anbieten. Der erste Kurs mit den Schwerpunkten Holzbau und Nachhaltigkeit soll in einem Jahr starten. Die Initiative zu dem neuen Studiengang kommt von der Architektenkammer im Kreis Lörrach. Sie hofft so, dringend benötigten Nachwuchs zu gewinnen. Nach den Erfahrungen von Frank Hovenbitzer, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Architektenkammer im Kreis Lörrach, studieren die angehenden Architekten aus Südbaden bislang etwa in Karlsruhe und Konstanz und bleiben danach oft in ihrer Hochschulregion auch beruflich tätig. Der Rektor der Dualen Hochschule Lörrach, Theodor Sproll, hält es für ideal bei einem Architekturstudium Theorie und Praxis zu vereinen. Die Studierenden werden künftig im Vierteljahrestakt zwischen der Hochschule und ihren Ausbildungsbetrieben, den Architekturbüros oder der Bauverwaltung, wechseln.