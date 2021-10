Mehr als 600 Auszubildende im Rettungsdienst

An den Landesschulen der Notfall-Organisationen haben 630 Menschen ihre Ausbildung begonnen. Weitere 430 Azubis konnten die Ausbildung jetzt abschließen. Die Hilfsorganisationen würden sich ihren Nachwuchs selbst sichern, heißt es beim DRK Landesverband mit Sitz in Freiburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Arbeiter-Samariterbund, Johanniter, Malteser und Deutschem Roten Kreuz. Landesweit fehlen laut Innenministerium etwa 300 Notfallsanitäterinnen und -sanitäter. Eine Lücke, die nun nach den Abschlussprüfungen Ende September teilweise geschlossen werden könne. Die Schaffung eines anerkannten Ausbildungsberufs im Rettungsdienst sei ein Meilenstein, so die vier Organisationen. In drei Jahren werden den Auszubildenden in Theorie und Praxis umfassende medizinische Kenntnisse vermittelt. Lernorte sind die Landesschulen sowie Rettungswachen und Kliniken.