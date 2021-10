Wohnhaus nach Brand einsturzgefährdet

In einem Wohnhaus in Schwenningen ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Neun Bewohner mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Einige konnten sich auch selbst ins Freie retten. Ein Supermarkt und ein Friseursalon im Erdgeschoss wurden ebenfalls evakuiert. Eine Frau musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lebte in dem Haus eine 17-köpfige Großfamilie. Da es nun einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar ist, kümmert sich die Stadt um vorübergehende Unterkünfte. Die Brandursache ist nicht bekannt. Der Schaden wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.