Motorradfahrer auf der B28 tödlich verunglückt

Auf der B28 zwischen Oberkirch und Lautenbach (Ortenaukreis) ist am Samstagnachmittag eine 23-jährige Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Motorrad kollidiert. Für den 59-jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Auch die Unfallverursacherin erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Unfallaufnahme hat die Polizei die B28 mehrere Stunden lang voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Offenburg lässt zum Unfallablauf ein Gutachten erstellen.