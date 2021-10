per Mail teilen

In Emmendingen hat am Freitagnachmittag ein Auto gebrannt. Laut Polizei ist das Auto aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Durch die Flammen seien auch eine angrenzende Garage und mehrere Mülltonnen beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei ermittelt.