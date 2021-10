Die Schweizerische Energie-Stiftung warnt vor Sicherheitsmängeln beim Atomkraftwerk Leibstadt. Das Atomkraftwerk wird gerade einer halbjährigen Revision unterzogen und soll Ende des Monats wieder ans Netz gehen. Eine Studie der Technischen Hochschule Brandenburg, die von der Schweizerischen Energie-Stiftung in Auftrag gegeben worden ist, listet beim Atomkraftwerk Leibstadt gleich eine Reihe von Mängeln bei Sicherheitssystemen auf. So existierten zwar zwei unabhängige Stränge des sogenannten Vergiftungssystems, das im Notfall die Kernreaktion sofort stoppen soll, aber diese beiden Stränge griffen auf denselben Vorratstank zu statt voneinander getrennt zu sein. Doch die Kritik der Studie ist noch grundsätzlicher: Die Schweizer Regelungen orientierten sich nicht am aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik, sondern am Stand der Nachrüsttechnik, heißt es. Das hält der Gutachter für problematisch, weil die Schweizer Atomkraftwerke zu den ältesten der Welt gehören, wovon Leibstadt wiederum das jüngste ist.