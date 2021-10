Bischöfe fordern mehr Einsatz für Klimaschutz

per Mail teilen

Zum Tag der Deutschen Einheit an diesem Sonntag rufen die Bischöfe aus Baden und Württemberg zu mehr Engagement im Klimaschutz auf. Nur eine ganzheitliche Ökologie und eine sozial-ökologische Wende könnten dabei helfen, die schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe noch abzuwenden, so der Freiburger Erzbischof Stephan Burger, der Bischof der Evangelischen Landeskirche Baden Jochen Cornelius-Bundschuh und ihre zwei württembergischen Kollegen. In dem gemeinsamen Schreiben dankten die Kirchenoberen allen Menschen, die sich für weltweite Klimagerechtigkeit einsetzen.