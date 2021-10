In Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) besetzen Aktivisten derzeit Bäume im Eichwald. Sie möchten laut einer Mitteilung so darauf hinweisen, dass die momentane Lage zu unsicher sei, um stabile Wälder in Not zu bringen. Die Bürgerinitiative "Rettet den Eichwald" wehrt sich dagegen, dass auf Müllheimer Gemarkung weiter Bäume gefällt werden sollen.