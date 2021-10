In der Deutschen Eishockeyliga haben die Schwenninger Wild Wings am Freitagabend eine Heimniederlage erlitten. Sie verloren gegen die Krefeld Pinguine mit 1:3. Und auch der EHC Freiburg hat zum Saisonauftakt in der Zweiten Eishockey-Liga verloren. Die Freiburger unterlagen Frankfurt mit 0:3. Das Spiel in der Echten Helden Arena sahen etwa 1.700 Zuschauer.