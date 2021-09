per Mail teilen

In March-Buchheim bei Freiburg hat am Mittwochmorgen ein Vollbrand an einem Saunahaus einen großen Sachschaden verursacht. Als die Feuerwehr eintraf, loderten die Flammen bereits zehn Meter hoch. Bei dem Großeinsatz waren zusammen mit THW, DRK, Malteser und Polizei rund 120 Rettungskräfte im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.