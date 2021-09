Studierendenwerk verstärkt Plakataktion zur Zimmersuche

per Mail teilen

Ab Mittwoch wird das Studierendenwerk Freiburg die bereits vorhandene Plakatierung mit dem Aufruf „Vermieten Sie an Studierende!“ in der Stadt und im Umland nochmals verstärken. Denn während in den vergangenen Jahren durch die Plakataktion kurz vor dem Wintersemester die Zimmerangebote zunahmen, übersteigt diesmal die Nachfrage bei Weitem die Angebote. Selbst wenn Zimmer nur vorübergehend vermietet werden, kann das schon helfen. Die Die Angebote können direkt online auf der Website des Studierendenwerks eingestellt werden, unter www.swfr.de/freierwohnungsmarkt.