Der Pharmazulieferer Lonza schweigt zur Höhe seiner Investition am Standort Stein und auch zur Frage, ob in der neuen Anlage auf dem Areal von Lonza.-Autraggeber Novartis Corona-impfstoff abgefüllt wird. Novartis füllt an diesem Standort den Corona-Impfstoff von Biontech-Pfizer ab. Lonza selbst stellt den Wirkstoff des Corona-Impfstoffs von Moderna her. Bislang beschäftigt Lonza in Stein im Kanton Aargau 80 Mitarbeiter. Nun sollen 70 neue Stellen hinzukommen.