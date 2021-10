Landkreis gewinnt Wettbewerb "Leitstern Energieeffizienz"

per Mail teilen

Der Landkreis Rottweil ist gestern in Stuttgart vom Umweltministerium für das Engagement im Bereich der Energieeffizienz ausgezeichnet worden. In dem seit 2014 stattfindenden Wettbewerb haben 31 Stadt und Landkreise mit ihren Ideen und Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz teilgenommen. Der Landkreis Rottweil hat mit verschiedenen Aspekten gepunktet, wie etwa einem Klimaschutzmanager, vorbildlichem Energiemanagement, mit Unternehmen, die viele Effizienzmaßnahmen umsetzen und auch einem vergleichsweise hohen Finanzierungsvolumen beim öffentlichen Nahverkehr. Neben der Auszeichnung, erhalten alle Teilnehmer eine finanzielle Aufwandsentschädigung, heißt es vom Umweltministerium. Den dritten Platz beim Leitstern Energieeeffizienz hat der Streitkreis Freiburg belegt. Er erhielt zudem noch einen Sonderpreis für eine Energieeffiziente IT.