Testbetrieb von Wasserstoff-Bus erfolgreich

Der Landkreis Waldshut und die Südbadenbus Gesellschaft sind mit dem Einsatz eines Wasserstoffbusses im Linienverkehr zufrieden. Im Rahmen eines Pilotprojekts ist der Bus bereits drei von insgesamt vier Wochen auf fast allen Linien eingesetzt worden. Der Wasserstoffbus fährt ruhig, schadstofffrei und klimafreundlich. Nur auf den Schwarzwaldstrecken im Kreis Waldshut hat der Bus etwas weniger Kraft als der Standardbus mit Verbrennermotor. Das liegt aber daran, dass das konkrete Modell - mit 37 Kilo Wasserstoff in einem Tank auf dem Dach und einer Brennstoffzelle - für den Stadtverkehr gedacht ist. Die Südbadenbus Gesellschaft plant in zwei Jahren zehn Wasserstoff-Busse in Kreis Waldshut fahren zu lassen. Mit Anschaffungskosten von 600.000 Euro ist ein Wasserstoff-Bus drei Mal so teuer wie ein herkömmlicher Bus. Das Land bezuschusst den Kauf von Wasserstoff-Bussen deshalb mit 200.000 Euro pro Fahrzeug.