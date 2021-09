18 Millionen für Krankenhaus-Umbau

per Mail teilen

Der Krankenhausbetrieb in Ettenheim soll vorerst noch bis 2023 laufen. Dann folgt eine zweijährige Umbauphase. 2025 könnte das Zentrum für Gesundheit eröffnet werden. In dem Zentrum soll es eine geriatrische Rehabilitation für ältere Menschen mit 60 Betten geben. Außerdem mehrere Fachpraxen, inklusive einer Notfallsprechstunde. Ambulantes Operieren soll hier möglich sein. Zusätzlich wird eine Rettungswache integriert. Die 120 Beschäftigten des Ettenheimer Klinikums bekommen ein neues Jobangebot. Laut Beschluss des Ortenauer Kreistags werden neben Ettenheim auch die Kliniken in Kehl und Oberkirch zu Gesundheitszentren.