Känguru aus dem Zirkus ausgebüxt

Auf der Kreisstraße zwischen St. Georgen und Brogen im Schwarzwald staunten die Autofahrerinnen und Autofahrer heute Vormittag nicht schlecht, als ihnen ein Känguru entgegenkam. Das Tier mit Namen „Skippy“ war aus einem Zirkus abgehauen, der in der Nähe Quartier bezogen hat. Die Versuche, das Känguru wieder einzufangen blieben jedoch erfolglos, da Skippy immer wieder in den nahegelegenen Wald flüchtete. Die Mitarbeitenden des Zirkus zeigten sich gelassen. Vergangene Woche sei Skippy bereits in Bad Dürrheim ausgebüxt und konnte erst nach einer Woche wieder eingefangen werden. Das Tier sei in der Lage sich selbst mit Nahrung und Wasser zu versorgen.