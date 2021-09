per Mail teilen

Laut Polizei begann alles mit einem Blitz, der in einen Baum eingeschlagen hatte. Dabei hob der Blitz das Wurzelwerk des Baumes an und wanderte weiter über eine Straße und riss deren Asphalt auf. Von dort bewegte sich der Blitz zu einem 15 Meter entfernt stehenden Haus und wanderte an dessen Fassade hoch. Dabei beschädigte der Blitz den Putz der Fassade und zerstörte die Hauptsicherung des Hauses. Verletzt wurde niemand, ein Brand ist nicht entstanden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5.000 Euro.