Bürgerinitiative gescheitert

In Willstätt-Legelshurst im Ortenaukreis darf auf einem Sportplatz ein neuer Lebensmittelmarkt gebaut werden. Das ist das Ergebnis eines Bürgerentscheids am Sonntag. Die Gegner des Lebensmittelmarktes sind damit gescheitert. Das Votum ist eindeutig: die meisten Menschen, nämlich 65 Prozent, haben nichts dagegen, dass die Fläche des alten Sportplatzes von Willstätt-Legelshurst dazu genutzt wird, um dort einen neuen Lebensmittelmarkt zu bauen. So hatte es der Gemeinderat beschlossen und so will es auch der Bürgermeister. Eine Bürgerinitiative war und ist gegen das Projekt. Sie will die Fläche nicht versiegeln und den Einkaufsmarkt lieber dort, wo der bisherige war. Ihr schlossen sich 35 Prozent der Wahlberechtigten an. Die Wahlbeteiligung lag bei 61 Prozent.