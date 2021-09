Letztes Bundesliga-Spiel im Dreisamstadion

Zu seinem letzten Bundesligaspiel im Dreisamstadion tritt der SC Freiburg am Sonntag um 17:30 Uhr an. Trainer und Spieler schwanken vor dem letzten Heimspiel gegen Augsburg zwischen Wehmut und Vorfreude. Vor 67 Jahren hat der Sport-Club sein Zuhause im Stadion an der Dreisam im Freiburger Osten gefunden, seit 1993 ist es ein Bundesliga-Standort – unterbrochen durch insgesamt sieben Zweitliga-Jahre. Besonders sind die ungewöhnlichen Maße des Platzes, für die der Verein eine Sondergenehmigung brauchte: Kürzer als erlaubt, dafür breiter als üblich und mit fast einem Meter Gefälle zur Dreisam hin. Künftig spielt die erste Herrenmannschaft des SC im neuen Stadion im Freiburger Westen in der Nähe der Autobahn.