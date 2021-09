In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Weil am Rhein ist am Samstagmorgen Feuer ausgebrochen. Wegen starker Rauchentwicklung wurden alle drei Bewohner der betroffenen Wohnung wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ist die Wohnung bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.