Volksabstimmungen in der Schweiz

Auch in der Schweiz wird am Sonntag gewählt. In zwei Volksabstimmungen entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über die "Ehe für alle" und eine Kapitalbesteuerung. Das „Ja“ zur „Ehe für alle“ gilt als so gut wie sicher. Sowohl die Schweizer Regierung als auch das Parlament unterstützen die Vorlage. Und nach den letzten Umfragen wollen bis zu 63 Prozent der Befragten – und zwar quer durch alle politischen Lager - die rechtliche Gleichstellung von schwulen und lesbischen Paaren. Eine Trendwende ist unwahrscheinlich, auch wenn das Lager der konservativen Gegnerinnen und Gegner zuletzt ein wenig dazugewonnen hat. Ebenso eindeutig – aber umgekehrt - ist der Trend bei der zweiten Abstimmung. Da geht es um die Besteuerung von Kapitaleinkommen. Die Initiative der Schweizer Jungsozialisten mit dem Titel „Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern“ gilt als chancenlos. Nach Umfragen wollen hier 57 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer mit Nein stimmen.