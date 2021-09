Ex-Mountainbikerin geht in Revision

Der Dopingprozess um die frühere deutsche Mountainbike-Meisterin Helen Grobert aus Weilheim im Landkreis Waldshut geht in die nächste Runde. Die Verteidigung hat in dem Verfahren jetzt Revision eingelegt. Er sehe Rechtsfehler in der Sache und im Verfahren, so Verteidiger Patrik Hinderer gegenüber dem SWR. Das Gericht habe deutsches Strafrecht angewandt, obwohl es sich bei Grobert um eine Sportsoldatin handelt und die Vorfälle in der Schweiz stattgefunden hätten. Zudem sei der Testosteronwert nicht erklärbar. Das Amtsgericht Waldshut-Tiengen hatte die 29-Jährige im Juni dieses Jahres wegen Dopings zu einer Geldstrafe von knapp 7.000 Euro verurteilt. Bei einer Urinprobe war bei ihr im November 2017 Testosteron nachgewiesen worden. Der Fall geht nun vor das Oberlandesgericht Karlsruhe.