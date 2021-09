Die Zweite Mannschaft des SC Freiburg hat am Mittwochabend ein Nachholspiel in der Dritten Fußball-Bundesliga verloren. Die Freiburger unterlagen Eintracht Braunschweig mit 0:1. Das Tor erzielten die Gäste in der ersten Halbzeit. 2.500 Zuschauer sahen die Begegnung im Dreisamstadion. Der Sport-Club belegt nach wie vor den 14. Platz in der Tabelle.