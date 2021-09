Südbadische Landkreise werten Fluglärm Urteil als Erfolg

Im Kampf gegen den Fluglärm Zürich haben die südbadischen Landkreise einen Teilerfolg erzielt. Ein Schweizer Gericht hatte Ende letzter Woche einen Teil der An- und Abflugregelungen am Flughafen Zürich für rechtswidrig erklärt. Erstmals sei ein Schweizer Gericht derart umfassend den deutschen Argumenten gefolgt, schreibt der Landkreis Waldshut in einer Stellungnahme. Am Freitag hatte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerden von Anwohnern gutgeheißen und entschieden: Ein Teil der nächtlichen An- und Abflugregeln in Zürich sind rechtswidrig. Es geht um Ausnahmen bei der Nachtflugsperre und Absenkungen der Flughöhen. Die Lärmbelastung dabei sei falsch berechnet worden, so das Gericht. Der Flughafen hatte mit Sicherheitsanforderungen argumentiert und Änderungen im Jahr 2018 durchgesetzt. Neben Schweizer Anwohnern hatten auch die Landkreise Waldshut, Konstanz, Schwarzwald-Baar und die Gemeinde Hohentengen dagegen Beschwerde eingelegt.