Vitra Design Museum zeigt "Frauen im Design"

Das Vitra Museum in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) zeigt von Donnerstag an eine neue Ausstellung über Frauen im Design. Dabei wird die Geschichte weiblicher Gestalterinnen von 1900 bis heute beleuchtet. Ob als Gestalterinnen von Möbeln, Mode oder Industrieprodukten, Frauen spielten in der Entwicklung des modernen Designs eine entscheidende Rolle. In der über einhundertjährigen Designgeschichte kommen sie jedoch viel seltener vor als Männer. Ihre Leistungen wurden meist nur am Rande gewürdigt. Mit seiner neuen Ausstellung will das Vitra Design Museum das ändern. Rund 80 Designerinnen werden vorgestellt, von der frühen Moderne bis hin zu zeitgenössischen Gestalterinnen. Zu sehen sind ihre wichtigsten Entwürfe, ergänzt durch Fotos, die ihre Arbeitsbedingungen zeigen.