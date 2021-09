Erweiterungsbau am Klinikum Hochrhein fertiggestellt

Der Erweiterungsbau am Klinikum Hochrhein (Kreis Waldshut) hat den Betrieb aufgenommen. Mit dem 16 Millionen teuren Anbau soll am Hochrheinklinikum die Zeit überbrückt werden, bis das neue Zentralklinikum in Albbruck steht. 64 neue Betten und eine neu strukturierte Intensivabteilung sind in den Anbau untergebracht. Damit gibt es am Hochrheinklinikum zwar nicht mehr Betten als vorher, doch die Versorgung werde besser, so Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt. Die Wege für Patienten und Personal würden kürzer und die Räume komfortabler. Das medizinische Angebot wird ausgeweitet, zum Beispiel durch ein Zentrum für Schlafmedizin. Das vierstöckige Gebäude wurde an das bestehende Klinikgebäude angebaut. Es steht auf Stützen und überdeckt damit den Parkplatz am Eingang des Klinikums.