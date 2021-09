Corona-Infektionen bei Jugendlichen nehmen zu

Das Infektionsgeschehen in der Schweiz hat sich in den letzten Tagen etwas beruhigt. Das hat das Bundesamt für Gesundheit mitgeteilt. Die Zahl der Neuinfektionen bei der jungen Bevölkerung sei allerdings weiterhin hoch. Die meisten Corona-Ansteckungen gab es in den letzten Wochen bei der Gruppe der 10- bis 19-Jährigen. Hier gab es doppelt so viele Neuinfektionen wie bei den 40- bis 50-Jährigen. Kinder und Jugendliche mussten allerdings nur sehr selten hospitalisiert werden. In den Schweizer Kliniken zeichnet sich unterdessen eine leichte Entspannung ab. Die Zahl der Klinikeinweisungen sinke. Die Corona-Patienten seien aktuell allerdings deutlich jünger als früher und wiesen meist keine Risikofaktoren auf. Dennoch seien die Verläufe schwerer und die Krankenhausaufenthalte deshalb länger, so eine Vertreterin der Corona-Taskforce. Die Schweizer Experten gehen davon aus, dass die Fallzahlen im Herbst wieder ansteigen werden. Die vierte Welle sei noch nicht gebrochen, so ihre Bilanz.