Jobbörse für Grenzgänger

Die Arbeitsagentur im elsässischen Mulhouse hilft bei der Stellensuche in Deutschland. Am Mittwoch gibt es dazu speziell eine Jobbörse. In Baden-Württemberg suchen etliche Branchen händeringend Personal, im Elsass dagegen sind viele Menschen arbeitslos. Die Arbeitsagentur in Mulhouse will vermitteln. Auf über 5.000 freie Stellen in der Grenzregion könne man sich auf der Jobbörse bewerben, heißt es. Bewerber können ihre Deutschkenntnisse testen und sich über grenzüberschreitende Ausbildungsgänge informieren. Wie eine Sprecherin des Freiburger Arbeitsamtes der Zeitung "Les Echos" sagte, hätten aktuell in Deutschland auch Arbeitssuchende über 55 Jahre eine Chance, die von französischen Firmen oft abgewiesen würden. Gesucht werde in der Industrie, im Transport- und Logistiksektor, der Verwaltung sowie im Gesundheits- und Pflegebereich.