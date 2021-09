Etwa 50 Menschen haben sich am Dienstag in Colmar versammelt, um gegen ein Technozentrum auf dem Gelände des stillgelegten Kernkraftwerks in Fessenheim zu protestieren. In der Diskussion ist ein Zentrum für die Aufarbeitung radioaktiver Baumelemente, die beim Abbau von Kernkraftwerken anfallen. Das Zentrum ist momentan der einzige konkrete Plan für das Gewerbegebiet in Fessenheim.