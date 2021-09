800 Bergläufer bei Rennen auf Hochfirstschanze

per Mail teilen

Rund 800 Bergläufer und Bergläuferinnen sind am Samstag die Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt (Kreis Breigau-Hochschwarzwald) hochgelaufen. Die Skisprungschanze ist rund 400 Meter hoch – 140 Höhenmeter mussten die Teilnehmenden überwinden. Das entspricht laut Veranstalter einem Gebäude mit 40 Stockwerken. Die steilste Stelle hat eine Steigung von rund 35 Prozent. Entsprechend erschöpft kamen einige ins Ziel. Spikes, Stöcke oder ähnliches waren nicht gestattet. Es wurden verschiedene Läufe ausgetragen. So gab es zum Beispiel auch 4x100-Meter-Staffeln- eine für Männer, eine für Mixed-Teams und eine für Feuerwehren. Das Rennen fand zum sechsten Mal statt. Im vergangenen Jahr war es wegen Corona ausgefallen.