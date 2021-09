Im Schweizer Ort Frick, zehn Kilometer von Bad Säckingen (Kreis Waldshut) entfernt, wurden am Dienstagmorgen in einer Wohnung zwei Tote gefunden. Laut der Schweizer Polizei handelt es sich um Bruder und Schwester, beide Mitte zwanzig. Gefunden wurden die Toten, weil in den frühen Morgenstunden ein Notruf eingegangen war, wonach eine Person in der Wohnung nicht mehr ansprechbar sei. Über die Todesumstände ist laut Polizei noch nichts bekannt.