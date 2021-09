In Straßburg haben Polizei und weitere Behörden am Dientstagmorgen ein Camp von Migranten an der Autobahn A35 geräumt. Nach Angaben der örtlichen Präfektur hatten dort seit mehreren Wochen Menschen gelagert. Sie würden nun betreut und je nach persönlicher Situation und Aufenthaltsstatus in Unterkünfte vermittelt. Um wie viele Menschen es geht und woher sie stammen, blieb zunächst unklar.