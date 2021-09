per Mail teilen

In Freiburg ist knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl der Rekord bei der Briefwahl geknackt worden. 62.000 Menschen hatten bis zu diesem Montag einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Dieser Rekord war bei der letzten Bundestagswahl 2017 aufgestellt worden. Der Trend zur Briefwahl nehme seit vielen Jahren deutlich zu, erklärte ein Sprecher der Stadt Freiburg, die Pandemie wirke dabei nochmals wie ein starker Katalysator. Die Stadt rechnet mit etwa 75.000 Anträgen auf Briefwahl bis zur Abstimmung am 26. September, das macht einen Anteil von 47 Prozent der Wahlberechtigten aus. Auch in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe liegen schon deutlich mehr Briefwahlanträge vor als bei der letzten Bundestagswahl.