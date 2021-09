Neues Marketing für Stimmen-Festival

Der Lörracher Burghof und das STIMMEN-Festivals sollen in Lörrach mehr Kontakte pflegen und Kooperationen eingehen. Das war das Ergebnis einer Expertendiskussion am Montagabend im Burghof. Der Lörracher Gemeinderat wird in diesem Monat über die künftige Ausrichtung der Burghof GmbH entscheiden. Aus dem Publikum gab es für das Kulturprogramm des Burghofs und des Lörracher STIMMEN-Festivals viel Lob, aber auch den Wunsch nach einem offenen Haus mit vielen Kontakten in die Stadt hinein. Birgit Degenhardt von der Schöpflin-Stiftung wünschte sich künftig eine Burghof-Geschäftsführerin, die rausgeht und die Leute in den Burghof holt. Der frühere Chef des Freiburger Kulturhauses E-Werk, Siegfried Dittler, empfahl, das Profil von STIMMEN zu schärfen. Der Kulturberater Oliver Scheytt aus Essen riet dazu, mehr ins Marketing zu investieren. Der langjährige Burghof-Aufsichtsrat André Marker sieht es kritisch, dass die Stadt den Zuschuss für den Burghof auf eineinhalb Millionen Euro im Jahr deckeln will.