Spatenstich für Erdaushubdeponie

In Sasbach im Kreis Emmendingen ist mit dem Bau einer neuer Erdaushubdeponie begonnen worden. Die Erdaushubmengen im Kreis seien stark gestiegen, so dass eine neue Deponie erforderlich sei, so das Landratsamt. Das Gelände verfüge über eine gute Verkehrsanbindung und ausreichend Abstand zur nächsten Wohnsiedlung. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt betragen rund 5,5 Millionen Euro. Die Deponie soll für die nächsten zehn bis zwölf Jahre für den im Kreis Emmendingen anfallenden Erdaushub ausreichen.