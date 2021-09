per Mail teilen

In den Tuniberg-Ortschaften sollen die Anwohner zukünftig von schnellem Internet durch Glasfaser profitieren. Die Stadt Freiburg hat mit dem Anbieter Vodafone eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, mit der die Vermarktung nun beginnen kann. In den vier Gemeinden werden insgesamt rund 20 Mio. Euro in den Ausbau der Glasfasernetze investiert. Der Baustart für den Glasfaserausbau rund um den Tuniberg soll Anfang nächsten Jahres erfolgen und bis November 2022 andauern.