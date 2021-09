Stadt plant einen Sportpark

per Mail teilen

In Offenburg soll bis zur Landesgartenschau 2032 ein neuer Sportpark gebaut werden. Die Stadt muss dafür aber noch 70.000 Quadratmeter Flächen kaufen. Der Sportpark im Süden der Stadt soll mehrere Rasenfelder und ein Fußballstadion bekommen. Je nach Veranstaltung sollen dort 2.000, 5.000 oder 10.000 Zuschauer Platz finden. Ebenso geplant sind eine Kletterwand, Beach-Felder, Trampolin-Flächen und eine Skateranlage. Eine Sporthalle, ein Kunstrasenfeld und eine Leichtathletikanlage gibt es dort bereits. Für die Landesgartenschau in elf Jahren wird das bisherige in die Jahre gekommene Offenburger Stadion geopfert. Mit dem Sportpark soll etwas ganz Modernes entstehen, offen für die Besucher der Landesgartenschau.