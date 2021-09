per Mail teilen

Block 2 des Schweizer Atomkraftwerks Beznau ist wieder am Netz. Er war fünf Wochen für Instandhaltungsarbeiten abgeschaltet worden. In dieser Zeit wurden im Reaktorkern Brennelemente ausgetauscht, Systeme getestet und Maschinen gewartet. Das Atomkraftwerk, das unweit der Grenze bei Waldshut steht, produziert nach Angaben der Betreiber in einem Betriebsjahr Strom für umgerechnet 650.000 Haushalte.