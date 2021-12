Stabile Schülerzahlen zu Schuljahresbeginn

Mit stabilen Schülerzahlen geht es im Regierungsbezirk Freiburg ab diesem Montag ins neue Schuljahr. Allerdings fehlen vor allem im ländlichen Raum noch Lehrkräfte. Rund 278.000 Schülerinnen und Schüler gibt es im neuen Schuljahr an den 870 Schulen in Südbaden, teilt das Regierungspräsidium Freiburg zum Start mit. 19.000 Kinder kommen neu in die Schule, das sind 300 weniger als vor einem Jahr. Für die Grundschulen etwa in den Kreisen Tuttlingen, Waldshut-Tiengen oder Rottweil fehlen noch viele Lehrkräfte aus Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern. Wegen der Corona-Pandemie gelten besondere Schutzmaßnahmen: Maskenpflicht im Unterricht und regelmäßige Schnelltests. Für schwer lüftbare Klassenräumen wollte das Kultusministerium Luftfilteranlagen anschaffen.