Mehr als 4.200 Menschen haben in diesem Jahr die Südwest Messe in Villingen-Schwenningen besucht. 90 Aussteller hatten von Donnerstag bis Sonntag ihre Produkte angeboten. Schwerpunkte waren Bauen, Handwerk und Energie. Vor allem junge Menschen und Familien hatten sich für aktuelle Bau- und Energiethemen interessiert, so die Bilanz der Messeveranstalter. Am Impfcontainer auf dem Messegelände ließen sich 150 Menschen gegen das Coronavirus impfen.