Speerwerfer Vetter gewinnt zum Saisonabschluss

Der Offenburger Speerwerfer Johannes Vetter hat auch bei seinem letzten Start in dieser Saison einen Sieg verbucht. Mit 88,76 Metern sicherte sich der 28-Jährige beim Leichtathletik-Meeting Istaf in Berlin am frühen Sonntagabend zum fünften Mal Rang eins. Allerdings verpasste Vetter auch im Olympiastadion die 90 Meter, eine Weite, die der Jahresbeste nach dem enttäuschenden neunten Platz bei Olympia in Tokio nicht mehr erreicht hat. In Japan hatte es der Gold-Favorit Vetter nach Problemen mit dem Bodenbelag nur zu 82,52 Metern geschafft. Danach gewann der Sportsoldat aus Offenburg am vergangenen Donnerstag beim Finale der Diamond League in Zürich und holte sich 30.000 Euro Preisgeld.