Bei Staugefahr im Schützenalleetunnel wird B31 gesperrt

Ab Montag (13.9.) kann bei Staugefahr im Kappler Tunnel und im Schützenalleetunnel die B 31 in Fahrtrichtung Freiburg vor den Tunneln kurzzeitig ganz gesperrt werden. Grundsätzlich wird der Verkehr in den Tunneln in der Leitstelle von Mitarbeitern der Stadtverwaltung überwacht. Sobald Rückstau bis in den Schützenalletunnel droht, wird als erster Schritt das Tempo vor den Tunneln und in den Röhren gedrosselt. Dort gilt dann Tempolimit 60 km/h statt 80. Im Schützenalleetunnel gelten 40 Stundenkilometer statt 60. Im nächsten Schritt werden die Warnleuchten auf Höhe der Ausfahrt Littenweiler von gelb auf rot geschaltet. Dann werden die Schranken heruntergelassen, die kurz hinter den Signalleuchten stehen. Das bedeutet: die Bundesstraße wird dann so lange gesperrt, bis keine Staugefahr mehr im Tunnel besteht.