Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche am Telefon

Ein Anrufer hat sich als Mitarbeiter der Sozialstation oder auch des örtlichen Altenheims ausgegeben und sich nach pflegebedürftigen Personen im Haushalt erkundigt. Nachfragen der Polizei hätten aber ergeben, dass es sich dabei vermutlich um Betrugsversuche gehandelt habe, heißt es in einer Mitteilung. In Niedereschach hatten sich wiederholt Anrufer als Polizeibeamte ausgegeben und so versucht, an Wertsachen zu kommen. Die Polizei warnt und rät dringend, an Fremde keinesfalls persönliche Informationen weiterzugeben. Weder am Telefon noch an der Tür.