Seniorin wird Opfer von angeblicher Wunderheilerin

Die 72-jährige Frau war am Freitagnachmittag in der Nähe eines Discounters angesprochen worden. Eine Unbekannte wollte an ihr eine „schlechte Aura“ festgestellt haben und prophezeite der Frau einen schweren Schicksalsschlag. Eine weitere Person kam kurz darauf hinzu. Bei ihr sollte es sich um eine Wunderheilerin handeln, die die „schlechte Aura“ würde heilen können. Die beiden Unbekannten überredeten ihr Opfer dazu, Ersparnisse von zuhause zu holen. An einem vereinbarten Treffpunkt wurden die Wertsachen in ein Tuch gewickelt. Zur Reinigung der Aura wurden die Wertsachen in ein Tuch gewickelt. Die Eigentümerin musste sich kurz wegdrehen und bekam dann ein Stoffstück zurück, dass nur noch zugeschnittenes Papier enthielt. Bemerkt hat das die Frau erst Zuhause.