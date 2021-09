Illegaler Müll in der Ortenau

Auf Parkplätzen und neben Straßen im Ortenaukreis ist in den vergangenen Wochen immer häufiger illegal Müll entsorgt worden. Das hat das Straßenbauamt mitgeteilt. „Es gibt nichts, was wir nicht finden“, so die Straßenmeisterei. Vergangenes Wochenende lagen in einer Böschung bei Neuried-Altenheim über 100 rohe Grillhähnchen. Speisereste und Schlachtabfälle würden häufig einfach weggeworfen. Das zieht natürlich Ratten an. Illegal entsorgt werden aber auch alte Autos, Reifen, Bauschutt, Sperrmüll, Zigarettenschachteln, Plastikflaschen und benutzte Masken. Das Straßenbaumt erklärt, dass das zu Bußgeldern und sogar Strafverfahren führen kann. Die Behörde kümmert sich im Ortenaukreis um 1.000 Kilometer Straßen und 72 Parkplätze.